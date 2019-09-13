В Рязани около стадиона «Спартак» отремонтируют аварийный забор

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Около стадиона «Спартак» в Рязани отремонтируют аварийный забор. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Стоимость работ оценивается в 11 миллионов, которые выделят из областного бюджета.
Подрядчик должен установить 148,5 метра кирпичного ограждения с коваными элементами, железные ворота, установить модуль для продажи билетов и выложить тротуарную плитку.
Работы планируют завершить до 10 декабря.
Напомним, о необходимости реконструкции ограждения
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