Страховая компания заплатит 46 миллионов долларов за посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле

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Компания «АльфаСтрахование» заплатит 46,1 миллиона долларов за посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле. Об этом передает
В сумму входит убыток за потерю лайнера, но не компенсации пассажирам. Выплата за А321 станет крупнейшей для российского рынка авиастрахования за год.
Компенсация за SSJ100,
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