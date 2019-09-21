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9:32, 21 сентября 2019 83
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Страховая компания заплатит 46 миллионов долларов за посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле

Страховая компания заплатит 46 миллионов долларов за посадку самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле

Компания «АльфаСтрахование» заплатит 46,1 миллиона долларов за посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле. Об этом передает РБК со ссылкой на замдиректора организации Илья Кабачника.

В сумму входит убыток за потерю лайнера, но не компенсации пассажирам. Выплата за А321 станет крупнейшей для российского рынка авиастрахования за год.

Компенсация за SSJ100, сгоревшем в Шереметьево, составила 43,5 миллиона долларов.


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