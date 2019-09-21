Рязанский театр драмы презентовал спектакль, поставленный итальянским режиссером

В рязанском театре драмы состоится премьера спектакля по произведению «Пиноккио» Карло Коллоди, над постановкой которого работала итальянский режиссер Луиза Гуарро. Презентация спектакля прошла в новом формате в «Фотодоме» на улице Почтовой вечером в пятницу, 20 сентября.

«В Год театра мы взяли на себя обязательство и ввязались в эксперимент: мы решили поставить классические произведения зарубежных авторов, таким образом, чтобы их ставили соотечественники этих авторов», — рассказал директор театра драмы Семен Гречко.

Он добавил, что сезон откроется постановкой «Переплыть море» по произведению «Пиноккио» Карло Коллоди. Над ней работала итальянский режиссер Луиза Гуарро, которая уже представляла свой спектакль «Дар Прометея» (неапольского театра AGANTE) на сцене рязанского театра кукол во время форума древних городов. Театр Луизы Гуарро также был участником международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной».

Итальянский режиссер в своей интерпретации «Пиноккио» обратилась к теории психоанализа и «теории переноса».

«Тот перенос плана, о котором речь идет в „Пиноккио“, это то, что совершает человек, индивид: переход от субъективизма к объективной реальности. Этот переход не только интеллектуальный, он должен быть еще и эмоциональным. И человек использует выдумку, игру, чтобы осознать различные вещи и принять их не только в уме, но и эмоционально», — рассказала Луиза Гуарро.

По словам режиссера, Пиноккио — это игрушка, являющаяся объектом, на который переносится реальность. «И, таким образом, приключения Пиноккио — это игра, чтобы, в конце концов, обрести эмоциональное осознание реальности», — отметила Гуарро.

Она добавила, что все эпизоды сказки «достаточно выдержаны», но адаптированы под условия театральной постановки. Также режиссер ввела фигуру рассказчика, который является альтер эго главного героя.

В новой постановке поучаствовали актеры рязанского театра драмы Арсений Кудря, Анастасия Альмухаметова, Роман Горбачев, которые в пятницу показали гостям фрагмент из спектакля.

«Мы первый раз презентуем спектакль в таком формате. Считаем, что уже нужно переходить к каким-то новым формам, уходить от сухих пресс-конференций. Одна из причин, почему мы ушли из своих стен, — это потому что слишком у нас все консервативно», — отметил Семен Гречко.

Директор театра драмы добавил, что спектакль будет интересен взрослым и детям от 12 лет.

«Это недетский спектакль точно. Он — повод задуматься нам всем. Это такой взгляд на свое воспитание, взгляд на то, что внутри нас», — заключил Гречко.

Премьера спектакля «Переплыть море» в театре драмы состоится 27 сентября в 19:00, а также 28 и 29 сентября в 18:00.