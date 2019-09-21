Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:41, 21 сентября 2019 109
 0    0

Рязань оказалась в числе городов с самой плохой дорожной разметкой

Рязань оказалась в числе городов с самой плохой дорожной разметкой

Рязань оказалась в числе городов с самой плохой дорожной разметкой. Исследование провели активисты Общероссийского народного фронта.

Участники Дорожной инспекции ОНФ произвели замеры в 36 городах, сообщил депутат госдумы Александр Васильев:

«Городов, в которых результаты замеров соответствуют требованиям ГОСТа, совсем немного. Это Пенза, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Смоленск, Томск. В некоторых городах замерять было нечего, поскольку разметки на дорогах просто нет. Речь идет о Рязани, Ярославле, Курске, Калуге, Владивостоке», — отметил он.

На «пятерку» Дорожная инспекция ОНФ оценила безопасность дорог Перми, Казани и Белгорода. Рязань получила «единицу».

Теперь эксперты ОНФ обратятся в правительство с просьбой обеспечить ГИБДД средствами контроля за состоянием дорожной разметки.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
18 часов назад
Я — Елена Сорокина и ею останусь. Первое интервью нового мэра Рязани

Я — Елена Сорокина и ею останусь. Первое интервью нового мэра Рязани 3

Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 806
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 11 191
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 269
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
14:37, 17 сентября 2019 1 979
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
10:28, 18 сентября 2019 3 059
Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум