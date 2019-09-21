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Рязань оказалась в числе городов с самой плохой дорожной разметкой. Исследование провели активисты Общероссийского народного фронта.
Участники Дорожной инспекции ОНФ произвели замеры в 36 городах, сообщил депутат госдумы Александр Васильев:
«Городов, в которых результаты замеров соответствуют требованиям ГОСТа, совсем немного. Это Пенза, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Смоленск, Томск. В некоторых городах замерять было нечего, поскольку разметки на дорогах просто нет. Речь идет о Рязани, Ярославле, Курске, Калуге, Владивостоке», — отметил он.
На «пятерку» Дорожная инспекция ОНФ оценила безопасность дорог Перми, Казани и Белгорода. Рязань получила «единицу».
Теперь эксперты ОНФ обратятся в правительство с просьбой обеспечить ГИБДД средствами контроля за состоянием дорожной разметки.
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