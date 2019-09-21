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В субботу, 21 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой Касимовского района Германом Боковым. Об этом глава региона сообщил на
Любимов обсудил с Боковым планы по развитию района.
«Вам нужно расставлять приоритеты, исходя из того, что люди считают наиболее важным», — сказал губернатор.
Он добавил, что в решении проблем окажет поддержку областное правительство.
«Судя по обращениям касимовцев, их особенно волнует ремонт дорог, сети водоснабжения и водоотведения, доступность медпомощи», — говорится в публикации.
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