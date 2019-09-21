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20:20, 21 сентября 2019 114
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказал друг актрисы журналист Сергей Майоров.

«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Майоров.

Он отметил, что болезнь, о которой сообщали СМИ, не является окончательным диагнозом. Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, ее муж и пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.

Ранее СМИ рассказали об улучшении состояния актрисы. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже она ответила на сообщение о госпитализации. Также сообщалось, что ее готовят к операции по удалению опухоли.


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