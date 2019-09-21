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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом в эфире телеканала
«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — сказал Майоров.
Он отметил, что болезнь, о которой сообщали СМИ, не является окончательным диагнозом. Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, ее муж и пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.
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