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Фото: Kinopoisk.ru
Актрису Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли. Об этом сообщила «
По информации издания, Заворотнюк перевели из отделения реанимации в палату общей терапии.
Актриса пришла в сознание после комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности. Актриса дышит самостоятельно — ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Отмечается, что теперь к лечению подключатся онкологи. Продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
«Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.
Ранее СМИ
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