Воспитанники спортшколы «Единство» получили новую форму. Фото

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В среду, 18 сентября, воспитанники
Три комплекта формы, отличающиеся по цвету, передали тренерам сборных команд юношей 2003 и 2007 года рождения и девочек 2007 года рождения.
Александр Жукаев поздравил баскетболистов с началом очередного сезона и поблагодарил их за занятие спортом.
«Мне очень приятно присутствовать в нашей прекрасной школе и вручить вашим тренерам новую форму», — сказал депутат, продемонстрировав майки с логотипами Российской федерации баскетбола и
После этого Жукаеву вручили грамоту от федерации «за особый вклад в развитие баскетбола».
Напомним, в начале сентября в Недостоеве
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