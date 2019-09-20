Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:28, 20 сентября 2019 136

Воспитанники спортшколы «Единство» получили новую форму. Фото

Воспитанники спортшколы «Единство» получили новую форму. Фото

В среду, 18 сентября, воспитанники СДЮСШОР «Единство» получили новую форму. На торжественной встрече поприсутствовали депутат облдумы, президент региональной федерации баскетбола Александр Жукаев и руководитель департамента развития массового баскетбола, мастер спорта международного класса, чемпион Евролиги и России Владимир Дячок.

Три комплекта формы, отличающиеся по цвету, передали тренерам сборных команд юношей 2003 и 2007 года рождения и девочек 2007 года рождения.

Александр Жукаев поздравил баскетболистов с началом очередного сезона и поблагодарил их за занятие спортом.

«Мне очень приятно присутствовать в нашей прекрасной школе и вручить вашим тренерам новую форму», — сказал депутат, продемонстрировав майки с логотипами Российской федерации баскетбола и ГК «ТОЧИНВЕСТ».

После этого Жукаеву вручили грамоту от федерации «за особый вклад в развитие баскетбола».

Напомним, в начале сентября в Недостоеве открыли секцию по баскетболу.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Создатели рязанского беспилотного трактора начали готовиться к финалу премии «Бизнес — успех»

Партнером премии «Бизнес — успех» является Промсвязьбанк.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 701
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 851
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 2 952
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 1
14:37, 17 сентября 2019 1 839
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
10:28, 18 сентября 2019 2 974
Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум