В Рязани начался отопительный сезон

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 20 сентября, в Рязани началось заполнение централизованной системы теплоснабжения. Соответствующее постановление подписала глава горадминистрации Елена Сорокина.
В первую очередь тепло дадут в объектах соцсферы, а затем — в жилых домах. Полностью отопление планируют запустить в течение недели.
По всем проблемам можно обращаться в управляющие организации или в управление энергетики и ЖКХ по телефону 25-48-69.
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