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Фото: Freeimages.com
В Рязани бесхозная детская площадка стала городской. Об этом сообщил
Во дворе домов № 10/18 на улице Чапаева и дома № 8 на улице Спортивный переулок располагается детская игровая площадка, за техническим состоянием которой никто не следил. Из-за этого безопасность детей находилась под угрозой.
Во время проверки выяснилось, что площадка не была собственностью ни указанных домов, ни горадминистрации.
Суд удовлетворил иск прокуратуры о ее переводе в муниципальную собственность.
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