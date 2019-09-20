В Чучковском районе отключат газ на пять дней

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В понедельник, 23 сентября, в 12:00 в Чучковском районе отключат газ, сообщило издательство «
Ограничения в поставках газа связаны с работами, которые проводит ООО «Газпром трансгаз Москва» на ГРС «Чучково».
Подачу газа возобновят 27 сентября в 15:00.
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