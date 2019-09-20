RZN.info публикует первое интервью нового мэра Рязани

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Ее сравнивают с Надеждой Чумаковой за стремление самостоятельно вникнуть во все городские проблемы. Одни хвалят Елену Сорокину за регулярную работу по выходным, другие за это же ругают.
Новый мэр Рязани в эксклюзивном интервью RZN.info рассказала, как относится к критике, почему сделала субботу рабочей и о чем спорит в семье.
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