Рыбновец потушил в квартире пожар, уснул и насмерть отравился угарным газом

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В квартире дома на улице Юбилейной в Рыбном обнаружили труп мужчины. Об этом сообщило издательство «
Информация о произошедшем на пульт дежурного поступила в 10:20 18 сентября. На место происшествия выезжали полиция и скорая помощь.
Следователи рассказали, что мужчину без признаков жизни и телесных повреждений нашли рядом с обгоревшим креслом, тазом с водой и разбросанными окурками и бутылки спиртного.
По предварительной версии, от непогашенного окурка загорелось кресло и обои на стене, погибший залил огонь водой, после чего заснул и отравился угарным газом.
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