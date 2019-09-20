Рязанскую пару с 13 детьми и 20 внуками показали по Первому каналу

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В пятницу, 20 сентября, рязанскую пару с 13 детьми и 20 внуками показали по
Иван и Вера Гореловы живут в селе Просечье Рязанской области. Они
«С таким отцом, как у моих детей, я бы родила еще сто», — рассказала рязанка.
На вопрос ведущих, как семья справляется с таким количеством детей, женщина ответила, что они помогали друг другу.
«Дети сидели с детьми. Благодаря старшим детям, я вышла работать на ферму», — ответила Вера Горелова.
В программе показали двухэтажный дом, в котором живет семья и их хозяйство.
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