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22:29, 19 сентября 2019 78
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Рязанскую пару покажут в шоу «Мужское и Женское» на Первом канале

Рязанскую пару покажут в шоу «Мужское и Женское» на Первом канале

Ивана и Веру Гореловых из Рязанской области покажут в программе «Мужское и Женское» на Первом канале. Об этом сообщила дирекция общественных связей телеканала.

Рязанцы познакомились, когда еще учились в школе. Вере было 16, Ивану — 18, когда они поженились и у них родился первый ребенок.

Сейчас у Гореловых 13 родных детей, 20 внуков и одна правнучка.

Передача с их участием выйдет в эфир в пятницу, 20 сентября, в 16:00.


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