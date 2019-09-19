Рязанскую пару покажут в шоу «Мужское и Женское» на Первом канале

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Ивана и Веру Гореловых из Рязанской области покажут в программе «Мужское и Женское» на Первом канале. Об этом сообщила дирекция общественных связей телеканала.
Рязанцы познакомились, когда еще учились в школе. Вере было 16, Ивану — 18, когда они поженились и у них родился первый ребенок.
Сейчас у Гореловых 13 родных детей, 20 внуков и одна правнучка.
Передача с их участием выйдет в эфир в пятницу, 20 сентября, в 16:00.
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