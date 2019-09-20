Около детсада в Семчине запретят парковаться

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Около детсада №35 на улице Семчинской запретят парковаться. Ограничения начнут действовать с 15 октября, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Отмечается, что остановку и стоянку транспорта запретят, чтобы не перекрывать аварийный выезд с территории детского сада.
На месте установят знак «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» и «Зона действия».
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