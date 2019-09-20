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Утром в пятницу, 20 сентября, на Московском шоссе разбился мотоциклист. Об этом сообщили очевидцы «ВКонтакте».
ДТП произошло на полосе движения в сторону Москвы около перекрестка шоссе с улицей Юбилейной. На месте аварии образовалась пробка. По данным «Яндекс. Пробки», движение затруднено в обе сторону по Московскому шоссе.
Информация о произошедшем уточняется.
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