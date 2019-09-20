Кредитный портфель ВТБ в Рязанской области превысил 50 миллиардов

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Рязанской области вырос на 9% и составил 52,8 млрд рублей. Объем клиентских пассивов на отчетную дату 1 июля составил 18,2 млрд рублей (+5%), сообщили в пресс-службе банка.

Корпоративный кредитный портфель по итогам полугодия составил 37,3 млрд рублей (+6% с начала года). В сегменте среднего и малого бизнеса объем займов превысил 9,8 млрд рублей (+25% относительно начала года). Его основу составили предприятия следующих отраслей: торговля (32%), пищевая промышленность и сельское хозяйство (16%), жилищное и коммерческое строительство (14%).

Портфель банка в Рязанской области в рамках программ господдержки за полугодие увеличился почти на четверть и на отчетную дату превысил 1,6 млрд рублей. Основную долю льготного кредитного портфеля формируют займы по программе господдержки сельхозпроизводителей и предприятий АПК, задолженность по которым составила 726 млн рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Рязанской области по итогам полугодия увеличился на 15%, до 15,5 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотеку — 8 млрд рублей (+18% с начала года). Объем займов наличными на отчетную дату составил 6 млрд (+15%), автокредитования — 958 млн. Портфель привлеченных средств физических лиц по итогам квартала на 1 июля — 13 млрд рублей (+10%).

Объем выдачи розничных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7% и составил 1,9 млрд рублей. Основную долю в выдаче занимает ипотека — 893 млн рублей (+21% к показателю 2018 года). За первое полугодие банк выдал 525 ипотечных займов (+17%).

«В соответствии с новой стратегией банка одной из ключевых задач является развитие цифровых продуктов и совершенствование сервисов, максимально отвечающих потребностям клиентов. И нам это удается. Подтверждением тому может служить, например, рост показателей по ипотечному кредитованию и увеличение клиентской базы подразделения. Положительная динамика наблюдается и в сегменте СМБ, где количество клиентов у нас превысило 3100. Банк ВТБ делает все возможное для того, чтобы клиентам было комфортно работать с нами», — отметила управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.