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18:32, 20 сентября 2019 81
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Из-за ремонта на перекрестке в центре Рязани изменится движение транспорта

Из-за ремонта на перекрестке в центре Рязани изменится движение транспорта

Из-за ремонта теплотрассы на перекрестке улиц Новой и Циолковского изменится движение транспорта, сообщил сайт горадминистрации.

Работу транспорта организуют по следующей схеме:

  • троллейбусы №№6, 13, 15 на время проведения ремонтных работ приостанавливают свое движение;
  • троллейбус №2 при движении от ООТ «Кальное» в прямом и обратном направлении следует по улицам Есенина, Ленина, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • автобусы №№4, 6, 8, 17, 20 до ООТ «Кальное» следуют без изменения далее в прямом и обратном направлении по улице Есенина далее по своим маршрутам;
  • автобусы №№32, 33, 47, 53, 77, 96, 98 до ООТ «Кальное» следуют без изменения далее в прямом и обратном направлении по улице Есенина далее по своим маршрутам.

Напомним, движение на участке ограничат на три дня.


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