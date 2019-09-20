Депутат калужского заксобрания попросил ускорить ход ремонта Дома культуры в Дугне

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Депутат законодательного собрания Калужской области Сослан Такаев и глава администрации Ферзиковского района Александр Серяков посетили с рабочим визитом поселок Дугна. Об этом сообщил
Местная библиотека недавно стала лучшей во всероссийском конкурсе и получила грант в пять миллионов рублей на дальнейшую модернизацию.
В Дугне скоро должен открыться новый Дом культуры. Комиссия проверила ремонтные работы и поторопила подрядчика.
«Мы понимаем, что объект непростой. Но до наступления холодов с основными моментами нужно успеть и подключить объект к котельной», — прокомментировал вопрос Сослан Такаев.
Также гости осмотрели местную котельную, посетили детский сад и Дугнинскую школу.
Недавно там обновили столовую и заменили в кабинетах окна.
На площадке перед Домом культуры установили сцену, лавочки, облагородили территорию. Ремонт сделали на средства областных и районных субсидий.
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