Во вторник в поселке Карцево массово отключат свет

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Во вторник, 3 сентября, в поселке Карцево массово отключат свет, сообщил
Электроэнергии не будет из-за ремонта на воздушной линии с 10:00 до 16:00 в домах с 54 по 66, с 68 по 83, 85, 86, с 88 по 109, 100а, 101а, 104а.
Работы проведет МУП «РГРЭС».
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.