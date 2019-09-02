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17:59, 2 сентября 2019 184
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Во вторник в поселке Карцево массово отключат свет

Во вторник в поселке Карцево массово отключат свет

Во вторник, 3 сентября, в поселке Карцево массово отключат свет, сообщил сайт горадминистрации.

Электроэнергии не будет из-за ремонта на воздушной линии с 10:00 до 16:00 в домах с 54 по 66, с 68 по 83, 85, 86, с 88 по 109, 100а, 101а, 104а.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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3 дня назад
Рязанский «Водоканал»: Стабильная работа на благо города

Рязанский «Водоканал»: Стабильная работа на благо города

Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.

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