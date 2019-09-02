Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:02, 2 сентября 2019 136
 0    0

В Шиловском районе на несколько дней отключат газ

В Шиловском районе на несколько дней отключат газ

В Шиловском районе с 8:00 3 сентября до 20:00 6 сентября отключат газ, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Подачу газа прекратят из-за ремонтных работ на газопроводе к ГРС «Шилово» и ГРС «Красный Холм».

Отключение пройдет в следующих населенных пунктах: Шилово, Прибрежный, Южный, Борок, Березово, Тимошкино, Ибредь, Сасыкино (поселок Молодежный), Желудево, Авдотьинка, Сасыкино, Сановка, Петровка, Красный Холм.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Рязанский «Водоканал»: Стабильная работа на благо города

Рязанский «Водоканал»: Стабильная работа на благо города

Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 525
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 286
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 14 863
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
9:26, 24 августа 2019 13 670
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
18:16, 19 августа 2019 12 685
Рязанцев попросили помочь беременной женщине, потерявшей мужа в ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум