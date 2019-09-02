В Шиловском районе на несколько дней отключат газ

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В Шиловском районе с 8:00 3 сентября до 20:00 6 сентября отключат газ, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Подачу газа прекратят из-за ремонтных работ на газопроводе к ГРС «Шилово» и ГРС «Красный Холм».
Отключение пройдет в следующих населенных пунктах: Шилово, Прибрежный, Южный, Борок, Березово, Тимошкино, Ибредь, Сасыкино (поселок Молодежный), Желудево, Авдотьинка, Сасыкино, Сановка, Петровка, Красный Холм.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.