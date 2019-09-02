В Ряжске автомобилист сбил двоих подростков на мотоцикле и сбежал с места аварии

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Житель Ряжска сбил двоих несовершеннолетних мотоциклистов и сбежал с места аварии. Об этом сообщил
В полицию сообщили о ДТП, произошедшем в ночь с 1 на 2 сентября.
Неизвестный автомобиль столкнулся с мотоциклистом, за рулем которого был 16-летний подросток. Пострадала 14-летняя пассажирка мотоцикла. Девушку с травмой ноги госпитализировали.
Подростка-нарушителя и его родителей привлекут к ответственности.
По обломкам машины удалось установить ее марку. Всего в городе зарегистрированы три таких автомобиля. Посетив их владельцев, сотрудники ГИБДД нашли виновника аварии.
По предварительной информации, после удара мужчина растерялся и скрылся с места происшествия, оставив пострадавших без помощи.
Проводится проверка.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?