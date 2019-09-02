В рязанском театре кукол впервые в мире поставят спектакль по повести киргизского писателя

В рязанском театре кукол впервые в мире поставят спектакль по повести «Пегий пес, бегущий краем моря» киргизского писателя Чингиза Айтматова. Режиссер-постановщик — главный режиссер театра имени Образцова, многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Борис Константинов. В пятницу, 31 августа, в театре кукол прошел предпоказ.

Произведение Чингиза Айтматова повествует о жизни нивхов — северного народа, живущего на побережье Охотского моря. Спектакль начинается с громкого гула духового инструмента — диджериду — и погружает зрителей в атмосферу таинственности и чего-то мистического. На сцене, будто выползая из закулисья, появляются персонажи со множеством глаз, уродливыми лицами, длинными пальцами и отростками на головах, напоминающими корни деревьев, — это кинры, злые духи.

В первые минуты зрителей под звуки «прибоя» знакомят с мифом о возникновении Земли и рода людей. Повествование ведется низким почти шепчущим голосом. На заднем фоне мелодично звучит дудочка.

Затем на сцене появляются главные персонажи. Мальчик Кириск впервые выходит в море вместе старейшиной клана Рыбы-женщины Органом, своим отцом Эмрайином и двоюродным братом отца Мылгуном. Для мальчика это обряд инициации. Охотники удачно добираются до места лежбища нерп и убивают одну из них. Но при переходе на соседний остров для ночевки они сталкиваются с испытанием — обрушивается шторм, по окончании которого над морем сгущается плотный туман.

В основе часовой постановки — противостояние природы и «маленького человека». Центральное место занимает музыка. Действие происходит в полумраке под звуки инструментов северных народов.

В зависимости от динамики развития событий на сцене звучат ритмичные удары бубна, звуки дудочки, струнные. Одни — способны передавать звуки природы, другие, как например, шаманский варган — создают магическую атмосферу и погружают в легкое состояние транса.

Сочетание музыки, света и декораций захватывает и погружает зрителей в почти осязаемый мир природных стихий, с которыми сталкиваются герои.

Предпоказ посетил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. После просмотра спектакля он отметил, что обязательно придет на него снова.

«Здесь такое огромное количество тонкостей и настолько удивителен этот синтез — музыкальный, световой с тем, что делают актеры, как они приобретают в совместной работе новые формы, превращаясь в лики природы, делая вдруг из неожиданных сочетаний бесконечную глубину картины. И для меня, конечно, всего хватило», — поделился впечатлениями министр.

Виталий Попов также отметил, что ранее не видел в рязанских театрах подобных постановок. «Замечательно, что в Рязани мы видим такие спектакли и такие работы, которые абсолютно не похожи на все, что было до этого. Но здесь и те, кто работали над этим спектаклем, — люди интереснейшие, обладатели „Золотых масок“, и дело не только в награде. Эти люди сегодня двигают вперед театр. Замечательно, что это театр кукол, который самый, наверное, энергично развивающийся жанр. Они делают невероятный синтез и прочтение сложнейших произведений мировой литературы», — подчеркнул Попов.

В постановке также участвовали художник-постановщик, многократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Виктор Антонов; режиссер по пластике, обладатель диплома Российского центра пантомимы «За многолетнюю преданность искусству пантомимы. За творческий вклад в развитие этого искусства. За подвижничество в воспитании новых поколений мимов», обладатель ежегодной латвийской театральной премии «Spēlmaņu nakts» Игорь Григурко, а также композитор — Заслуженный работник культуры России Альбина Шестакова.

Премьера спектакля «Пегий пес, бегущий краем моря» в рязанском театре кукол состоится 11 сентября в 19:00.

Фото рязанского театра кукол