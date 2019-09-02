В рязанском агроуниверситете посадили аллею первокурсников

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В рязанском агротехническом университете посадили аллею первокурсников. Рябины высадили представители каждого факультета вуза. На мероприятии присутствовала глава Рязани Юлия Рокотянская, сообщили в пресс-службе гордумы.
В честь начала нового учебного года в вузе также прошло торжественное собрание. От имени депутатов гордумы Рокотянская поздравила первокурсников и преподавателей.
«Я являюсь выпускницей РГАТУ. Хочется высказать самые теплые слова благодарности за путевку в жизнь, которую мне, как и тысячам других людей, выдал этот вуз. С гордостью несите звание студента агротехнологического университета», — сказала глава Рязани.
Она вручила свидетельство о присуждении поощрительной премии студентке факультета экономики и менеджмента, будущему управленцу Алине Татарниковой.
Лучших преподавателей и студентов наградили. Творческие коллективы университета подготовили праздничный концерт.
Отметим, в этом году РГАТУ имени Костычева отметил 70-летие со дня основания.
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