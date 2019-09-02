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19:37, 2 сентября 2019 215
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В рязанском агроуниверситете посадили аллею первокурсников

В рязанском агроуниверситете посадили аллею первокурсников

В рязанском агротехническом университете посадили аллею первокурсников. Рябины высадили представители каждого факультета вуза. На мероприятии присутствовала глава Рязани Юлия Рокотянская, сообщили в пресс-службе гордумы.

В честь начала нового учебного года в вузе также прошло торжественное собрание. От имени депутатов гордумы Рокотянская поздравила первокурсников и преподавателей.

«Я являюсь выпускницей РГАТУ. Хочется высказать самые теплые слова благодарности за путевку в жизнь, которую мне, как и тысячам других людей, выдал этот вуз. С гордостью несите звание студента агротехнологического университета», — сказала глава Рязани.

Она вручила свидетельство о присуждении поощрительной премии студентке факультета экономики и менеджмента, будущему управленцу Алине Татарниковой.

Лучших преподавателей и студентов наградили. Творческие коллективы университета подготовили праздничный концерт.

Отметим, в этом году РГАТУ имени Костычева отметил 70-летие со дня основания.


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