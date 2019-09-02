В Рязани врачи обследуют около двухсот детей на теплоходе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В понедельник, 9 сентября, в Рязани остановится теплоход «Василий Чапаев», на котором врачи обследуют около двухсот детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил
Во время остановки рязанцы смогут бесплатно обратиться к кардиологам, эндокринологам, травматологам, отоларингологам и другим специалистам.
Направление дети получили у главных внештатных специалистов регионального минздрава. По результатам обследования, в случае необходимости семья с ребенком может рассчитывать на бесплатное направление в лучшие клиники страны.
По словам организаторов, для медосмотра пациентам необходимо приходить c документами и в сопровождении не только родителей, но и местного специалиста.
Теплоход впервые побывает в Рязанской и Владимирской областях. Для всех желающих организуют работу мобильных площадок службы медицинской профилактики, где бесплатное обследование сможет пройти любой ребенок.
Акцию «Волна здоровья» проводят в 14-й раз. За прошедшие годы более 11 тысяч детей проверили состояние сердечно-сосудистой системы и зрение, а также организм в целом.
Фото с сайта регионального правительства
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Полиция начала проверку после нападения собаки на ребенка в Рыбном
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.