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12:36, 2 сентября 2019 133
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В Рязани врачи обследуют около двухсот детей на теплоходе

В Рязани врачи обследуют около двухсот детей на теплоходе

В понедельник, 9 сентября, в Рязани остановится теплоход «Василий Чапаев», на котором врачи обследуют около двухсот детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил сайт регионального правительства.

Во время остановки рязанцы смогут бесплатно обратиться к кардиологам, эндокринологам, травматологам, отоларингологам и другим специалистам.

Направление дети получили у главных внештатных специалистов регионального минздрава. По результатам обследования, в случае необходимости семья с ребенком может рассчитывать на бесплатное направление в лучшие клиники страны.

По словам организаторов, для медосмотра пациентам необходимо приходить c документами и в сопровождении не только родителей, но и местного специалиста.

Теплоход впервые побывает в Рязанской и Владимирской областях. Для всех желающих организуют работу мобильных площадок службы медицинской профилактики, где бесплатное обследование сможет пройти любой ребенок.

Акцию «Волна здоровья» проводят в 14-й раз. За прошедшие годы более 11 тысяч детей проверили состояние сердечно-сосудистой системы и зрение, а также организм в целом.

Фото с сайта регионального правительства


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