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16:16, 2 сентября 2019 386
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В Рязани открылся набор в Яндекс. Лицей

В Рязани открылся набор в Яндекс. Лицей

В Рязани открылся набор в Яндекс. Лицей, сообщил сайт регионального минобра.

Для поступления на курсы нужно пройти онлайн-тест и собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.

В лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа рассчитана на два года. Первый год ученики изучат Python, а на втором — основы промышленного программирования.

«Ребята смогут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком», — рассказала руководитель Яндекс.Лицея. Марина Суслова.

Яндекс.Лицей будет работать в центре цифрового образования «ИТ-куб». Занятия будут проходить два раза в неделю во второй половине дня. Выбрать удобную площадку можно на сайте yandexlyceum.ru.


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