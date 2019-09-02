RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани открылся набор в Яндекс. Лицей, сообщил
Для поступления на курсы нужно пройти онлайн-тест и собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября.
В лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа рассчитана на два года. Первый год ученики изучат Python, а на втором — основы промышленного программирования.
«Ребята смогут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком», — рассказала руководитель Яндекс.Лицея. Марина Суслова.
Яндекс.Лицей будет работать в центре цифрового образования «ИТ-куб». Занятия будут проходить два раза в неделю во второй половине дня. Выбрать удобную площадку можно на сайте yandexlyceum.ru.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы создали петицию против закрытия филиала института культуры
|
cледующая новость →Рязанцы завоевали «золото» и «серебро» первенства Европы по кикбоксингу
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.