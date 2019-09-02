В Полянах водитель «девятки» погиб, врезавшись в ограждение

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В Полянах «ВАЗ 21093» врезался в ограждение. Об этом сообщил
Авария произошла в субботу, 31 августа.
В результате происшествия 45-летний водитель погиб на месте.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.