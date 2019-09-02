Суд обязал бывшего мэра Рязани вернуть администрации более 20 миллионов

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Бывшего мэра Рязани Олега Шишова обязали вернуть администрации
Шишов арендовал полигон ТБО на окраине Рязани до 2060 года с учетом понижающего коэффициента, однако позже мэрия решила пересчитать сумму без льготы. Администрация
Суд посчитал, что ИП Шишов не относится к категории арендаторов, к которым применяется понижающий коэффициент за полигон ТБО, и потребовал вернуть долг с учетом пени за 15 месяцев.
В отношении ООО «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» суд решил, что коэффициент рассчитан верно, так как основным видом деятельности предприятия является сбор неопасных отходов.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.