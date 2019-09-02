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14:01, 2 сентября 2019 209
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Суд обязал бывшего мэра Рязани вернуть администрации более 20 миллионов

Суд обязал бывшего мэра Рязани вернуть администрации более 20 миллионов

Бывшего мэра Рязани Олега Шишова обязали вернуть администрации долг в 20 миллионов. Об этом сообщил сайт Арбитражного суда.

Шишов арендовал полигон ТБО на окраине Рязани до 2060 года с учетом понижающего коэффициента, однако позже мэрия решила пересчитать сумму без льготы. Администрация потребовала с ИП Шишова вернуть более 20 миллионов, а с ООО «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» — 6,5.

Суд посчитал, что ИП Шишов не относится к категории арендаторов, к которым применяется понижающий коэффициент за полигон ТБО, и потребовал вернуть долг с учетом пени за 15 месяцев.

В отношении ООО «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» суд решил, что коэффициент рассчитан верно, так как основным видом деятельности предприятия является сбор неопасных отходов.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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