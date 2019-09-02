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16:28, 2 сентября 2019 878
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Спортивные игры, поэзия и дискотека. Рязанские студенты встретили День знаний на Почтовой

Спортивные игры, поэзия и дискотека. Рязанские студенты встретили День знаний на Почтовой

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанские студенты и школьники отпраздновали начало учебного года. В понедельник, 2 сентября, прошел «День знаний на Почтовой» при поддержке РГУ имени Есенина и администрации города. На празднике собрались студенты и преподаватели, учащиеся старших классов, лицеев и гимназий, представители местной власти, государственных, коммерческих и общественных организаций, жители и гости города.

На сцене возле памятника Евпатию Коловрату выступил хор РГУ. На улице Почтовой работали 27 интерактивных площадок, открытый микрофон для любителей поэзии, там же прошли спортивные состязания по волейболу, игре в дартс и интеллектуальные командные игры. На площадке возле памятника Ленину студенты педагогического отряда «Синяя птица» устроили танцевальный флешмоб.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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