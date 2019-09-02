Снова в школу. Обзор фотографий рязанцев в Instagram

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Утром в понедельник, 2 сентября, школьники Рязанской области собрались на линейки в честь начала учебного года.
Белые банты, строгая форма и букеты цветов — праздничные фотографии уже появились в соцсетях. Мы сделали для вас подборку снимков из Instagram.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?