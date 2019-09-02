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18:41, 2 сентября 2019 85
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Рязанцам покажут фильм по незавершенному «Театральному роману» Булгакова

Рязанцам покажут фильм по незавершенному «Театральному роману» Булгакова

На закрытии третьего фестиваля современного искусства «Параллели» рязанцам покажут фильм по незавершенному «Театральному роману» Михаила Булгакова. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Художественный фильм снят по заказу ГТРК «Культура» в 2002 году режиссером и продюсером Олегом Бабицким в соавторстве с режиссером-постановщиком Юрием Гольдиным.

«В этот вечер у всех пришедших будет шанс познакомиться с вариантом финала „Театрального романа“, который, как известно, его автор Михаил Афанасьевич Булгаков оставил незавершенным», — сообщили организаторы.

Кинопоказ состоится 3 сентября в 19.00.


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