Рязанцам покажут фильм по незавершенному «Театральному роману» Булгакова

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На закрытии третьего фестиваля современного искусства «Параллели» рязанцам покажут фильм по незавершенному «Театральному роману» Михаила Булгакова. Об этом сообщили на
Художественный фильм снят по заказу ГТРК «Культура» в 2002 году режиссером и продюсером Олегом Бабицким в соавторстве с режиссером-постановщиком Юрием Гольдиным.
«В этот вечер у всех пришедших будет шанс познакомиться с вариантом финала „Театрального романа“, который, как известно, его автор Михаил Афанасьевич Булгаков оставил незавершенным», — сообщили организаторы.
Кинопоказ состоится 3 сентября в 19.00.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.