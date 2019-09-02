Рокотянская поздравила пациентов детской ОКБ с Днем знаний

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В понедельник, 2 сентября, в детской ОКБ имени Дмитриевой прошел праздник «День знаний», сообщила пресс-служба гордумы.
Для первоклассников прозвучал «первый звонок». Также в больнице подготовили развлекательную программу с участием учеников и преподавателей школы № 56.
С началом учебного года школьников и их родителей поздравила глава Рязани Юлия Рокотянская. Она пожелала юным пациентам успехов в учебе и скорейшего выздоровления. Все дети, присутствующие на празднике, получили подарки.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.