Путин наградил рязанца орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Фото: Ru.wikipedia.org
Путин наградил рязанца Николая Булаева орденом «За заслуги перед отечеством» третьей степени. Соответствующий указ опубликовали в понедельник, 2 сентября, на портале правовой информации.
Заместитель председателя ЦИК России получил награду за «за большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу».
Справка
Николай Булаев родился селе Казачья Слобода Шацкого района Рязанской области.
Окончил Рязанский государственный педагогический институт (1970 г.).
1991-1994 годы заместитель главы Рязанской области — руководитель комплекса по социальной защите и социальным гарантиям.
1994-1999 годы ректор Рязанского областного института развития образования.
1999-2007 годы депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации третьего и четвертого созывов.
2007-2010 годы руководитель Федерального агентства по образованию.
2010-2015 годы депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
2015-2016 годы член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области.
С 2016 года избран заместителем Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
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