На фестивале «Парковка» рязанцы увидели оптическо-иллюзорное шоу

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 31 августа, на Лыбедском бульваре прошел ежегодный фестиваль «Парковка». Для рязанцев устроили концерт с авторскими песнями и рок-хитами, оптическо-иллюзорное шоу. Об этом сообщил
Горожане увидели выступления учеников школы танцев и модельного агентства. Кроме того, все желающие мужчины смогли сделать стрижку у специалистов барбершопа.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.