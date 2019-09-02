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Фото: Правительство Рязанской области
В понедельник, 2 сентября, Николай Любимов поздравил курсантов училища ВДВ с началом учебного года. Губернатор Николай Любимов отметил, что в этом году в РВВДКУ утвердили 454 места для будущих офицеров и 178 — для прапорщиков. При этом заявления подали около полутора тысяч человек,
«Учитесь и служите с честью, — обратился глава региона к первокурсникам. — ВДВ меняет человека навсегда. Десантник узнаваем и в мирной, и в военной жизни. Это всегда особые люди. Там, куда они спускаются с неба, не будет места врагам».
Любимов отметил, что училище «оснащено по последнему слову техники», а преподаватели имеют «высочайшую квалификацию, многие обладают реальным боевым опытом».
Курсантов также поздравил замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко. Он отметил, что в училище тысячи офицеров получили «фундаментальные знания, научились оперативно действовать и принимать нестандартные решения в самых сложных ситуациях».
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.