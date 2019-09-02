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Городу Сосенскому в Калужской области исполнилось 65 лет. Об этом сообщил
Депутат законодательного собрания и директор Сосенского приборостроительного завода Владимир Ливенцев поздравил горожан:
«История нашего города — это история его жителей. Сегодня Сосенский развивается и хорошеет с каждым годом. И в этом огромная заслуга жителей, которые являются главным его богатством. Сообща мы делаем наш город более комфортным для жизни, труда, учебы, отдыха. Пусть сегодняшний праздник принесет всем хорошее настроение, радость и благополучие! Пусть процветает и хорошеет наш город, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне», — сказал он.
Ливенцев также принял участие в открытии новой общественной территории «Пруд Стройдеталь», где заложили аллею «65 лет Сосенскому».
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