Фомин поздравил школьников, учителей и родителей Шиловского района с началом учебного года

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В понедельник, 2 сентября, председатель облдумы Аркадий Фомин побывал на линейках в Лесновской и Мосоловской школах Шиловского района. Глава регионального парламента поздравил школьников, педагогов и родителей с началом нового учебного года, сообщила пресс-служба облдумы.
«Учить и учиться — это по-настоящему задачи государственной важности. Ведь от успеха школы, от успеха каждого из вас зависит будущее родного края и нашей страны», — обратился к местным жителям Аркадий Фомин.
Он отметил, что в регионе ведется работа по формированию современного образовательного пространства.
«У нас идет активная реализация профильного нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в рамках которого строятся новые средние учебные заведения, улучшается их материально-техническая база, обновляется школьное оборудование, повышается квалификация преподавателей, — сказал председатель облдумы.
Фомин также подчеркнул, что в Шиловском районе достойно подготовились к новому учебному году: открылась современная школа в селе Ерахтур, отремонтирована система отопления в Лесновской школе, сделан ремонт в Мосоловской школе.
Председатель облдумы высказал благодарность педагогам и родителям, которые поддерживают своих учеников и детей, отметив необходимость более тесного взаимодействия семьи и школы
Кроме того, напутственные слова были адресованы и первоклассникам: в Лесном за парты впервые сели 53 ученика, в Мослово — 26. На память о школьной линейке они получили подарки.
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