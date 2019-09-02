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17:25, 2 сентября 2019 89

Две рязанки завоевали «серебро» на фестивале «Роснефти»

Две рязанки завоевали «серебро» на фестивале «Роснефти»

Две рязанки завоевали «серебро» на ежегодном корпоративном фестивале «Роснефти». АО «РНПК» представляли Арина Шемякина и Полина Червонкина. Девочки выступали в номинациях «Хореография. Народный танец» и «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» в возрастных категориях 7-12 лет.

Фестиваль «Роснефть зажигает звезды» проводили в девятый раз. В этом году конкурс объединил более шести с половиной тысяч участников и гостей из 125 дочерних обществ компании.

На гала-концерте в государственном центральном концертном зале «Россия» участники показали лучшие номера финального тура фестиваля, а также выступили с профессиональными артистами и звездами российской эстрады — Дмитрием Маликовым, Натальей Подольской, Митей Фоминым.

За звание лучших боролись исполнители и творческие коллективы, прошедшие зональные отборочные этапы конкурса в номинациях: хореография, вокал, инструментальный жанр и оригинальный жанр, отражение (фотография).

«Чтобы выйти на конкурсную сцену, артисты прошли очень непростой путь: от выбора репертуара и ежедневных репетиций до решающего выступления перед зрительным залом и звездным жюри», — отметили организаторы.


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