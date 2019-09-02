Две рязанки завоевали «серебро» на фестивале «Роснефти»

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Две рязанки завоевали «серебро» на ежегодном корпоративном фестивале «Роснефти». АО «РНПК» представляли Арина Шемякина и Полина Червонкина. Девочки выступали в номинациях «Хореография. Народный танец» и «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» в возрастных категориях 7-12 лет.
Фестиваль «Роснефть зажигает звезды» проводили в девятый раз. В этом году конкурс объединил более шести с половиной тысяч участников и гостей из 125 дочерних обществ компании.
На гала-концерте в государственном центральном концертном зале «Россия» участники показали лучшие номера финального тура фестиваля, а также выступили с профессиональными артистами и звездами российской эстрады — Дмитрием Маликовым, Натальей Подольской, Митей Фоминым.
За звание лучших боролись исполнители и творческие коллективы, прошедшие зональные отборочные этапы конкурса в номинациях: хореография, вокал, инструментальный жанр и оригинальный жанр, отражение (фотография).
«Чтобы выйти на конкурсную сцену, артисты прошли очень непростой путь: от выбора репертуара и ежедневных репетиций до решающего выступления перед зрительным залом и звездным жюри», — отметили организаторы.
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