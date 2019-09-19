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11:52, 19 сентября 2019 47
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Во владимирском поселке открылся обновленный дом культуры

Во владимирском поселке открылся обновленный дом культуры

Во поселке имени Кирова во Владимирской области открылся обновленный дом культуры. Об этом сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Дом культуры отремонтировали в рамках проекта партии «Культура малой родины», который направлен на укрепление материально-технической базы домов культуры, создание условий для расширения репертуара театров.

Учреждению на ремонт выделили около двух миллионов. В зрительном зале на эти деньги установили новые кресла, повесили занавес для сцены, смонтировали современное световое и звуковое оборудование. Также в здании появилась система видеонаблюдения и пожарная сигнализация.

В 2019 году поддержку также дома культуры в селах Второво и Давыдово Камешковского района, Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района и учреждение в поселке Балакирево Александровского района. Общий объем финансирования этих учреждений составил более 25 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках проекта благоустроят Александровский театр драмы и Владимирский театр кукол. На эти цели выделено более 14 миллионов рублей.

«Участие в проекте «Культура малой Родины» позволяет учреждениям культуры повысить качество предоставляемых услуг, внедрить новые формы работы с населением, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования подрастающего поколения, — отметила председатель общественного совета проекта «Культура малой родины», депутат заксобрания Лариса Гаврилова.


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