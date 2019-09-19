Во владимирском поселке открылся обновленный дом культуры

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Во поселке имени Кирова во Владимирской области открылся обновленный дом культуры. Об этом сообщил
Дом культуры отремонтировали в рамках проекта партии «Культура малой родины», который направлен на укрепление материально-технической базы домов культуры, создание условий для расширения репертуара театров.
Учреждению на ремонт выделили около двух миллионов. В зрительном зале на эти деньги установили новые кресла, повесили занавес для сцены, смонтировали современное световое и звуковое оборудование. Также в здании появилась система видеонаблюдения и пожарная сигнализация.
В 2019 году поддержку также дома культуры в селах Второво и Давыдово Камешковского района, Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района и учреждение в поселке Балакирево Александровского района. Общий объем финансирования этих учреждений составил более 25 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках проекта благоустроят Александровский театр драмы и Владимирский театр кукол. На эти цели выделено более 14 миллионов рублей.
«Участие в проекте «Культура малой Родины» позволяет учреждениям культуры повысить качество предоставляемых услуг, внедрить новые формы работы с населением, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования подрастающего поколения, — отметила председатель общественного совета проекта «Культура малой родины», депутат заксобрания Лариса Гаврилова.
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