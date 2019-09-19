Рязанские врачи удалили пациенту часть легкого по новой хирургической технологии

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В рязанской ОКБ мужчине с онкологией удалили часть легкого через небольшие разрезы в груди. Об этом рассказали в региональном
Такую хирургическую технику рязанские врачи освоили под руководством московского специалиста Евгения Тарабрина. По его словам, в ОКБ хирурги не хуже, чем в европейских клиниках.
Как сообщили врачи, после операции прошло чуть больше дня, но пациент уже может ходить. Пару дней его будет беспокоить слабая боль в груди, но на следующей неделе мужчина сможет вернуться к обычному образу жизни.
Фотография с
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.