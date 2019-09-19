В Рязани завершился 17-й международный фестиваль кукольных театров

В среду, 18 сентября, завершился 17-й международный фестиваль кукольных театров «Рязанские смотрины». В этом году в нем поучаствовали гости из 15 стран с пяти континентов.

Закрытие фестиваля задержалось на 40 минут из-за отключения электричества в центре города. В начале мероприятия директор рязанского театра кукол Константин Кириллов извинился за задержку.

«Это импровизировали энергетики», — пошутил вслед художественный руководитель театра Валерий Шадский.

В этом году на «Рязанские смотрины» приехали кукольные театры из Испании, Польши, Болгарии, Словении, Белоруссии, Хорватии, Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Дагестана, Иванова, Иркутска, Оренбурга, Сахалина и других городов.

Всем представителям коллективов, поучаствовавших в фестивале, вручили призы: дипломы в виде гравюр, созданные заслуженным художником России Михаилом Шелковенко, и статуэтки «Петрушки с земным шаром», изготовленные художниками-кукольниками.

Гостем праздника стал зампред правительства Роман Петряев, который передал приветствие губернатора Николая Любимова и поздравил «Рязанские смотрины» с 30-летним юбилеем.

«Актеры театра кукол могут делать одну вещь, на которую неспособны другие: вдохнуть жизнь в то, что неживое. Это даже доктора не все могут. Поэтому удивляйте нас, приезжайте к нам. Мы очень вам рады», — сказал Петряев.

Он добавил, что фестиваль стал продолжением форума древних городов, который тоже был посвящен Году театра.

«Все получилось очень органично в этом году», — подчеркнул зампред.

С юбилеем «Рязанских смотрин» театр кукол поздравил первый заместитель председателя совета директоров Прио-Внешторгбанка Владимир Мазаев. Банк в этом году тоже празднует 30-летний юбилей и с самого начала является партнером фестиваля.

«Может быть, кажется случайным совпадение, что и нашей организации тридцать лет. Но на самом деле, это не случайно, потому что творчество проявляется в разных сферах. И для нас все эти тридцать лет было важно и очень приятно быть рядом с творческими людьми. Не только из Рязани, но и, как мы видим, со всего мира. Спасибо за великолепные тридцать лет. Я думаю, что впереди у нас большое будущее», — сказал Владимир Мазаев.

Участники фестиваля поблагодарили хозяев сцены, вручили им подарки, а также исполнили заранее заготовленные миниатюры и песни, посвященные «Рязанским смотринам».