В Рязани столкнулись «Ниссан» и «ГАЗель»

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В четверг, 19 сентября, на пересечении улиц Горького и проезде Яблочкова столкнулись Nissan и «ГАЗель».
Автомобили получили повреждения.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
Фото
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