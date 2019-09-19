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12:53, 19 сентября 2019 158
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Организаторам подпольного спиртзавода под Рязанью вынесли приговор

Организаторам подпольного спиртзавода под Рязанью вынесли приговор

Фото: Pixabay.com

Организаторам подпольного спиртзавода под Рязанью вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Осенью 2018 года в Листвянке оперативники обнаружили цех по производству спиртного. Во время осмотра здания правоохранители изъяли 40 тонн алкоголя без акцизных марок на сумму более 13 миллионов рублей, а также 106 тысяч пустых бутылок.

Следователи возбудили уголовные дела на жителей Рязанской области по части 2 статьи 171.3 УК и по части 6 статьи 171.1 УК.

Мужчин признали виновными. 69-летнему рязанцу назначили штраф в размере полтора миллиона рублей, а 55-летнего мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком два года.


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