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Фото: Pixabay.com
Организаторам подпольного спиртзавода под Рязанью вынесли приговор. Об этом сообщила
Осенью 2018 года в Листвянке оперативники
Следователи
Мужчин признали виновными. 69-летнему рязанцу назначили штраф в размере полтора миллиона рублей, а 55-летнего мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком два года.
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