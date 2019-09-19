У рязанской школы № 22 начали делать пешеходную дорожку

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В поселке Керамзавод около школы № 22 начали делать пешеходную дорожку. Об этом сообщили на
По словам директора школы, эта тропинка — самый короткий путь, связывающий Керамзавод и Михайловское шоссе.
Тропа ведет к соцобъектам поселка: школе, детским садам, поликлинике, центру детского творчества.
На благоустраиваемой территории убрали мусор, обрезали кустарники и начали удалять старые бетонные плиты. К концу октября работы обещали завершить.
Фотографии с
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