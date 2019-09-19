Рязанский йогурт попал в топ-3 рейтинга Роскачества

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Согласно результатам испытаний, только у двух марок количество полезных молочнокислых бактерий оказалось ниже нормы.
В пятерку лидеров вошли продукты «Чудо», «Снежок», «Эковакино», «Слобода» и «Избенка».
Рязанский йогурт от «Эковакино» признали полезным, он не содержит ГМО, в его составе присутствует кальций и витамины группы В.
Напомним, в мае Роскачество
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