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Новый памятник Павлову в Рязани обойдется в 760 тысяч. Тендер на поставку скульптуры опубликовали на сайте госзакупок.
Ее установят около химического корпуса РязГМУ на улице Маяковского до 25 сентября.
Монумент будет представлять собой бюст со столбом, у основания которого расположится собака.
Автором скульптуры станет Раиса Лысенина.
Напомним, осенью со дня рождения рязанского ученого и нобелевского лауреата Ивана Павлова исполнится 170 лет.
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