Многомиллиардный долг бывших топ-менеджеров рязанского «Ринвестбанка» взяли под арест

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Имущество топ-менеджеров «Ринвестбанка» на 5,728 миллиарда рублей взяли под арест. Об этом сообщило
Под арест попали квартиры и доли в ряде юрлиц.
Изначально конкурсный управляющий банка в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» требовал ареста имущества 15 граждан, но суд удовлетворил притязания только по 13 из них.
Ответчики пытаются обжаловать решение.
Напомним, «Ринвестбанк»
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