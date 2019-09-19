Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:11, 19 сентября 2019 85
 0    0

Многомиллиардный долг бывших топ-менеджеров рязанского «Ринвестбанка» взяли под арест

Многомиллиардный долг бывших топ-менеджеров рязанского «Ринвестбанка» взяли под арест

Имущество топ-менеджеров «Ринвестбанка» на 5,728 миллиарда рублей взяли под арест. Об этом сообщило ИА REGNUM.

Под арест попали квартиры и доли в ряде юрлиц.

Изначально конкурсный управляющий банка в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» требовал ареста имущества 15 граждан, но суд удовлетворил притязания только по 13 из них.

Ответчики пытаются обжаловать решение.

Напомним, «Ринвестбанк» признал себя банкротом летом 2016 года. Экс-президента банка Светлану Позднову осудили.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 652
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 664
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 2 780
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 1
14:37, 17 сентября 2019 1 785
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
10:28, 18 сентября 2019 2 371
Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум