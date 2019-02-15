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12:53, 15 февраля 2019 261
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В Рязани осудили экс-президента «Ринвестбанка»

В Рязани осудили экс-президента «Ринвестбанка»

В Рязани осудили экс-президента «Ринвестбанка» Светлану Позднову в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что Позднова, будучи в сговоре с бывшим руководителем банка Максимом Ткачевым, с 30 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года увеличивала уставной капитал банка за счет фиктивной финансовой помощи от клиентов.

Суд назначил ей один год и девять месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Напомним, в октябре 2017 года Ткачева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 201, частью 2 статьи 195, частью 2 статьи 195 УК РФ. Ему назначили один год и девять месяцев лишения свободы условно, а также взыскали 279 миллионов рублей в пользу банка.

«Ринвестбанк» признал себя банктором летом 2016 года.


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