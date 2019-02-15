Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В Рязани осудили экс-президента «Ринвестбанка» Светлану Позднову в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.
Установлено, что Позднова, будучи в сговоре с бывшим руководителем банка Максимом Ткачевым, с 30 сентября 2015 года по 30 июня 2016 года увеличивала уставной капитал банка за счет фиктивной финансовой помощи от клиентов.
Суд назначил ей один год и девять месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
Напомним, в октябре 2017 года Ткачева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 201, частью 2 статьи 195, частью 2 статьи 195 УК РФ. Ему назначили один год и девять месяцев лишения свободы условно, а также взыскали 279 миллионов рублей в пользу банка.
«Ринвестбанк» признал себя банктором летом 2016 года.