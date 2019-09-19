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11:19, 19 сентября 2019 165
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Еще на трех рязанских улицах отключили холодную воду

Еще на трех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в четверг, 19 сентября, еще на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дома 48, 48-а, 49, 50, 50 корпус 1, 52, 54, 56, 58;
  • улица Черновицкая, дома 22/46, 24;
  • улица Загородная, дома 4, 8, 12.

Напомним, ранее сообщалось об отключении холодной воды на трех улицах до 17:00.


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